Erfurts Party-Prinz Samu rockt die Rodel-WM

Erfurt. „Bam Bam Bam“ ist ein Ohrwurm, man kommt schwer dran vorbei. Der Erfurter Musiker Samu veröffentlichte ihn vor einer Woche. Und wird bereits gefeiert.

Samu – Rampensau, Malle-Partyprinz und Ex-Karnevalsprinz mit Oberbürgermeisterambitionen – sorgt erneut für Unterhaltung. Und das mit Weltmeister-Charakter.

In der vergangenen Woche veröffentlichte er seinen neuesten Song. „Bam Bam Bam“ geht sofort in die Ohren. Und bleibt im Kopf. Halb Erfurt summt bereits das Lied.

Und bald wird es wohl ganz Oberhof sein. Denn: Der Thüringer Schlitten- und Bobsportverband hat das Lied zum offiziellen WM-Song der „51. FIL-Weltmeisterschaften im Rodeln 2023“ in Oberhof deklariert. „Wir wollen tanzen und singen mit Samu . . . und mit Euch! Wir dürfen uns noch auf eine Special WM-Version seines Songs freuen. Und bei der WM – zur Eröffnung und auch in der Eisarena – wird Samu mit uns eine große Party feiern“, heißt es auf der Facebookseite des Schlitten- und Bobsportverbandes.

Samu - Bam Bam Bam

Stimmungsgarant freut sich auf Sport-Event

„Das ist natürlich eine riesige Freude und Ehre für mich. Die Weltmeisterschaft ist ein Event. Selbstverständlich geht es um den Sport. Aber eben auch um Unterhaltung“, sagt der 38-Jährige. „Es meldeten sich schon Athleten bei mir und sagten, wie sehr sie sich darauf freuen.“

„Bam Bam Bam“ ist, das muss man zugeben, auch wenn man das Lied nicht mag, ein regelrechter Ohrwurm. Bestens geeignet für Après Ski und für Mallorca-Partys. Im Megapark war Samu bereits in dieser Saison einer der Hauptakteure, Stimmungsgarant für gut gelaunte Malle-Urlauber. Nun im Winter verlagert er seine Auftritte in die Berge. Regelmäßig wird er in Österreich auf verschiedensten Almhütten loslegen, Skifahrer können sich auf den unsportlichen Teil des Tages also freuen.

Und in Erfurt? Nun, der Thüringer Landeshauptstadt ist er etwas untreu geworden. Ist er hier, verbringt er seine Zeit am liebsten mit seiner Familie. Manche lokale Verbindung besteht jedoch nach wie vor – etwa die zu den Marbacher Karnevalisten und Fußballern. Sie tanzen in dem offiziellen Video zu „Bam Bam Bam“, das im Cosmopolar am Anger gedreht wurde. Unterstützt wurden sie dabei von Florian Kießling, er ist Deutschlands einziges männliches Helene Fischer-Double.

Das Lied an sich gibt es schon länger in den Niederlanden. Dann wurde in Deutschland ein Künstler dafür gesucht. „Man verkörpert ja so einen Titel“, sagt Samu. Er überlegte mit einem Texter gemeinsam, anschließend „nahmen wir einen typischen seriösen Schlagersound und gaben dem Ganzen noch gut Bumms“.

Doch was ist eigentlich dieses Ding, wovon er da singt? Schließlich heißt es unter anderem „Ich weiß nicht, wie das Ding geht, ob man’s schüttelt oder dreht“ und „Ich brauche fremde Hilfe hier beim Bam Bam Bam“.

Dass das gesamte Lied vor Zweideutigkeit glänzt, ist klar, man denke nur mal an „Hulapalu“. Jedenfalls, meint Samu lachend, wenn man ihn danach fragt, „könnte man das Lied einfach entsexualisieren“. Der Thüringer Schlitten- und Bobsportverband hat es so zusammengefasst im sozialen Netzwerk: „Inspiration zu dem Song bekam Samu übrigens von dem Reaktionsspiel „Boop it“. Wir finden „Bam Bam Bam“ passt aber auch hervorragend zu 120 Km/h im Eiskanal!“