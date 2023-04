Erfurts Pop-Kantor mit neuem Musik-Projekt

Erfurt. Sie können singen und haben kurzfristig Zeit dafür? Ein Erfurter Mitsing-Projekt fahndet nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern.

Passionierte Sängerinnen und Sänger gesucht: Sie können kurzfristig bei einem Kantaten-Mitsing-Projekt mitwirken. Das wurde initiiert von Erfurts Pop-Kantor Christian König, der zum Mitmachen einlädt. Einstudiert werden soll die Kantate „Sieben mal sieben und ein Tag“. Dieses Werk für Chor, Streicher und Band soll im Festgottesdienst an Pfingstsonntag in der Augustinerkirche Erfurt aufgeführt werden.

Laut Pop-Kantor Christian König, der die Kantate selbst geschrieben hat, bewegt sich das Werk stilistisch zwischen Klassik, Pop und Acoustic-Rock. Die Proben für die Aufführung beginnen am Donnerstag, 27. April, und finden dann immer donnerstags - am 4. Mai, 11. Mai, 25. Mai - jeweils um 19.30 Uhr in der Allerheiligenstraße 10 statt. Die Generalprobe wurde für den 27. Mai von 10 bis 13 Uhr angesetzt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter christian.koenig@ekmd.de.

Stelle des Pop-Kantors wurde neu geschaffen

Christian König trat seine neue Stelle als Landeskantor für Popularmusik der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am 1. September vergangenen Jahres an. Die 50-Prozent-Stelle wurde neu geschaffen. Mit weiteren 50 Prozent ist Christian König im Kirchenkreis Erfurt tätig. Hier hat er als Pop-Kantor das Chorprojekt „Downtown Gospel“ aufgebaut. König wurde 1977 in Eisenach geboren. Er studierte Kirchenmusik in Halle/Saale und absolviere zusätzlich ein Masterstudium in kirchlicher Popularmusik in Tübingen. Vo seinem Wechsel nach Erfurt war er als Bezirkskantor in Plochingen (Dekanat Esslingen) tätig.