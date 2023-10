Erfurts Straßen bekommen neue Piktogramme

Erfurt. Mit Sprühkreide ist der Stadtordnungsdienst unterwegs, um auf Leitstreifen aufmerksam zu machen. Für Blinde spielen sie eine wichtige Rolle.

Regelmäßig ist der Stadtordnungsdienst zum Willy-Brandt-Platz unterwegs – Zielpunkt sind die Fahrräder, die widerrechtlich an den Bäumen auf der Westseite abgestellt sind. Trotz eindeutiger Hinweisschilder, die das Abstellen der Räder untersagen. Denn dort blockieren sie das Blindenleitsystem.

Leitstreifen haben für Blinde eine elementare Bedeutung

Im Boden eingelassen weist es Blinde oder Menschen mit vermindertem Sehvermögen darauf hin, dass sie sich einer Straße nähern und den geschützten Gehweg verlassen. „Diese Leitsysteme sind enorm wichtig. Egal, wo sie sich befinden, ob an Gehwegen oder Haltestellen, sie sorgen für Orientierung und Sicherheit“, mahnt Carola Hettstedt, Erfurts Beauftrage für Menschen mit Behinderungen.

Neue Piktogramme werden in der Stadt aufgesprüht

Die deutschlandweite Woche des Sehens will sie gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Erfurt nutzen, um öffentlich auf die Problematik hinzuweisen. Mit dabei Andreas Horn, der für die Sicherheit zuständige Beigeordnete der Landeshauptstadt. Mit Sprühkreide haben sie am 10. Oktober gemeinsam Piktogramme auf den Boden an der Stadtbahn- und Bushaltestelle am Hauptbahnhof aufgebracht: Eine Person mit einem Blindenstock, 30 mal 30 cm Zentimeter groß. In den kommenden Tagen werden Mitarbeiter des städtischen Straßenbetriebshofes weitere dieser Piktogramme über die Stadt verteilt aufsprühen.