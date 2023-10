Erfurts Süden hat nun auch sein Oktoberfest

Erfurt. Es ist alles da, was ein zünftiges Oktoberfest braucht. Und da es morgens beginnt sind auch die Weißwürste absolut passend.

Der Tag der Deutschen Einheit bedeutet für viele Erfurter einen freien Tag. Der Hirsch-Heinrich-Biergarten im Hirnzigenpark hat diese Gelegenheit beim Schopf gepackt und ein eigenes kleines Oktoberfest aufgebaut. Denis Weidler und Aaron Schuhknecht (von links) gehören zum eigens in Trachten gekleideten Team, das Brez’n und Bier an Mann oder Frau bringt. Mitten im Grünen bietet das kleine, feine Oktoberfest die gemütliche Alternative zum Trubel auf dem Domplatz. Insgesamt ist der Einheitstag in diesem Jahr sehr ruhig in Thüringens Landeshauptstadt. Ganz im Gegensatz zum Vorjahr, als Erfurt Gastgeber für die zentralen Feierlichkeiten war.