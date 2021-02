Maria Stürzebecher, die Beauftragte für das Unesco-Welterbe-Verfahren in Erfurt.

Erfurt. Die Unesco entscheidet in anderthalb Jahren. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ist bei Welterbezentrum noch zurückhaltend.

Erfurts Welterbeantrag ist in Paris angekommen

Der Erfurter Antrag, das mittelalterliche jüdische Erbe von alter Synagoge, Mikwe und Steinernem Haus in das Welterbe der Menschheit aufzunehmen, ist fristgerecht bei der Unesco in Paris eingetroffen. Das haben Vertreter von Stadt und Land am Montag bestätigt. Die Entscheidung wird im Sommer 2022 erwartet.