Im Zentrum von Erfurt hat es am Dienstagnachmittag eine Messerstecherei gegeben. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Verletzter Mann bei Messerstecherei in Erfurt

Der Mann war offenbar in der Anger-Parkhauseinfahrt zusammen gebrochen.

Verletzter Mann bei Messerstecherei in Erfurt

Dieser wurde anschließend mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Verletzter Mann bei Messerstecherei in Erfurt

Verletzter Mann bei Messerstecherei in Erfurt

Auf dem Erfurter Anger kam es am Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern.

Verletzter Mann bei Messerstecherei in Erfurt

Erhöhte Polizeipräsenz nach gewaltsamem Tod am Erfurter Anger

Erfurt. Fahndung nach dem 35-jährigen mutmaßlichen Täter dauert weiter an.

Die Polizeipräsenz am Erfurter Anger soll nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen erhöht werden. Das teilte das Thüringer Innenministerium am Freitag auf Nachfrage in Erfurt mit.

Polizei: "Wir sind immer noch fieberhaft auf der Suche"

Indes dauerte die Fahndung nach dem 35-jährigen mutmaßlichen Täter nach Polizeiangaben an. "Wir sind immer noch fieberhaft auf der Suche", sagte ein Sprecher am Freitag. Nähere Angaben zum Tathergang machte die Polizei unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen auch am Freitag nicht.

Im Rahmen einer Auseinandersetzung soll der mutmaßliche Täter am Dienstag auf dem Anger, der zentralen Fußgängerzone der Landeshauptstadt, auf den 28-jährigen eingestochen haben. Laut Polizei starb dieser noch in der Nacht zu Mittwoch im Krankenhaus aufgrund seiner schweren Verletzungen.