Wolfgang Nossen war Jahrzehnte lang Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Am 9. Februar wäre er 90 Jahre alt geworden. (Archiv-Foto)

Erfurt. Wolfgang Nossen stand Jahrzehnte der jüdischen Gemeinde vor. Am 9. Februar wäre er 90 Jahre alt geworden.

Erinnern an den langjährigen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Erfurt

Es war sein Weg: jahrzehntelang engagierte sich Wolfgang Nossen in Erfurt als Vorsitzender für die jüdische Landesgemeinde. Das soll nicht in Vergessenheit geraten, sagen Bürger wie Roland Büttner. Aktuell zum 9. Februar 2021 erinnert er öffentlich an Wolfgang Nossen. „Er wäre jetzt 90 Jahre alt geworden.“