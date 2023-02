erna - neuer Vermittler für Erfurter Ehrenamtler ins Gemeinwohl

Erfurt. Die Erfurter EngagementAgentur erna bringt seit Jahresbeginn ehrenamtsinteressierte Menschen mit gemeinwohlinteressierten Organisationen zusammen

Eineinhalb Monate nach der Eröffnung zieht die erna - die Erfurter EngagementAgentur, ein Projekt der BürgerStiftung Erfurt - , erste Bilanz: „Die Beratungszeiten werden sehr gut angenommen. Einige Bewerber konnten bereits erfolgreich ins Ehrenamt vermittelt werden”, resümiert erna-Projektleiterin Franziska Herold. „Da wir die Ehrenamtlichen auch nach Vermittlung begleiten und weiterhin als Ansprechpartner zur Seite stehen, erhalten wir direkte, für uns wichtige Rückmeldungen”, sagt sie. Seit Anfang Januar bringt die erna engagementinteressierte Menschen mit gemeinwohlorientierten Organisationen zusammen, die ehrenamtliche Unterstützung suchen. „Sie haben mir wirklich sehr geholfen, mir darüber klar zu werden, was für mich geeignet ist“, erzählt Cornelia Mattauch aus Erfurt, die zu den über 20 Menschen zählt, die sich durch erna beraten ließen. Darüber hinaus zählt die erna fast 30 Beratungsgespräche mit Organisationen, unter ihnen das Albert-Schweitzer-Kinderdorf und das Begegnungszentrum „Café Anders“. erna steht Montag und Donnerstag 10 - 14 Uhr, Dienstag und Mittwoch 14 -18 Uhr sowie nach Vereinbarung in der Johannesstraße 175 mit Rat und Tat zur Seite. Um Voranmeldung wird unter 0361/21 85 24 57 oder per Mail an engagementagentur@buergerstiftung-erfurt.de gebeten.