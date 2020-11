Erneut Brand in der Erfurter Rosengasse

Erfurt. In einer Lagerhalle in der Erfurter Rosengasse hat es am Mittwoch gebrannt. Anwohner alarmierten die Feuerwehr.

Erneut gab es einen Feuerwehreinsatz in der Erfurter Rosengasse. Am Mittwochnachmittag drang Rauch aus dem Fenster einer leerstehenden Lagerhalle, woraufhin Anwohner die Feuerwehr alarmierten.

Nach ersten Informationen soll in dem Gebäude ein Bett gebrannt haben. Bereits in der vergangenen Woche stand eine Halle auf dem Gelände in der Rosengasse in Vollbrand .

