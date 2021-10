Erneut über tausend Haushalte in Erfurt ohne Strom

In Erfurt hat es am Montag erneut einen Stromausfall gegeben. (Symbolbild)

Erfurt. Nach dem Stromausfall am Freitag gab es in Erfurt am Montag erneut eine Havarie. Dieses Mal war ein anderer Stadtteil betroffen.

In Teilen des Erfurter Nordens ist am Montagnachmittag der Strom ausgefallen. Um den Nordpark herum ging nach Angaben der Stadtwerke Erfurt (SWE) in rund 1400 Haushalten das Licht aus. Betroffen waren demnach auch ein Seniorenheim, ein Ärztehaus und eine Kletterhalle. "Wir werden so schnell es geht wieder Strom liefern", sagte ein SWE-Sprecher.

Man arbeite an einer Überbrückung des Stroms für die betroffenen Bereiche. Die Ursache für den Ausfall bleib zunächst offen, die Fehlersuche laufe. Am vergangenen Freitagmorgen hatten bereits Menschen in rund 1400 Haushalten im Erfurter Süden vorübergehend im Dunkeln gesessen.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Stromausfall in Erfurt – Mehr als Tausend Haushalte saßen im Dunkeln