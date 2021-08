Erneut verdächtige Briefsendung im Verteilerzentrum Erfurt-Vieselbach

Erfurt. Das Briefzentrum in Erfurt-Vieselbach wurde erneut lahm gelegt und die Mitarbeiter evakuiert. Es war ein Brief aufgetaucht, aus dem eine Substanz rieselte.

Im Briefverteilerzentrum in Erfurt-Vieselbach sorgte am Dienstagabend erneut ein Brief mit einer unbekannten Substanz für Aufsehen. Mitarbeiter bemerkten dass, eine Substanz aus dem Brief heraus rieselte.

Wie am Vortag lief ein Großeinsatz aus Polizei und Feuerwehr an. Wieder wurde das Briefzentrum lahm gelegt und die Mitarbeiter evakuiert. Wie die Polizei berichtete, wurde niemand verletzt.

Erste Test ergaben, dass von der Substanz keine Gefahr ausgeht. Der Brief wurde sichergestellt, weitere Untersuchungen folgen.

