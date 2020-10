Ersatz-Markt am Erfurter Roten Berg steht ab März offen

Der Abriss und Neubau des Einkaufszentrums am Roten Berg wird im Frühjahr beginnen. Die Geschäfte, insbesondere der Rewe-Markt, seien noch bis 28. Februar im bestehenden Gebäude geöffnet, bestätigt Erfurts Stadtplanungsamtsleiter Paul Börsch. Für die rund zweijährige Bauzeit richte Rewe einen Ersatzverkauf in einer Containeranlage auf der Wiese gegenüber des Einkaufszentrums ein. Den Ersatzverkauf hatte der Stadtrat als Bedingung im Bebauungsplan gestellt.

Die Verkaufsfläche des Container-Marktes betrage 400 Quadratmeter. „Die Grundversorgung ist weiter gewährleistet“, sagt Börsch. Zudem werde die Apotheke in der Bauzeit einen eigenen Container an der Marktecke betreiben. Die Sparkasse habe in Aussicht gestellt, einen mobilen Service für notwendige Bankgeschäfte einzusetzen.

Die Ortsteilbürgermeisterin Marina Rothe weist darauf hin, dass weitere Geschäfte selbst für Übergangsmöglichkeiten verantwortlich sind. Der Ortsteilrat habe darauf keinen Einfluss, betonte sie.

Der Investor plant den Neubau eines ebenerdiges Einkaufszentrums mit mehr Verkaufsfläche als bisher und will zugleich die Zahl der Stellplätze erhöhen.