Erst in Erfurt verprügelt, dann zweimal betrunken von Streife erwischt

Erfurt. Ganz dumm gelaufen ist es in der Nacht für einen jungen Erfurter: Erst wurde er von drei Männern verprügelt und dann zweimal von der Polizei erwischt.

Ein 25-jähriger Erfurter ist am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Gotthardstraße in Erfurt von drei Männern im Gesicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er zuvor von den Männern angesprochen und in ein Streitgespräch verwickelt. Darüber hinaus beschädigten die Angreifer das Fahrrad des Geschädigten.

Eine zeitnah am Tatort eintreffende Polizeistreife konnte zwei der drei Täter im Rahmen ihrer Fahndung dingfest machen. Die Männer müssen sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Der eigentlich Geschädigte sah sich jedoch genötigt, die Fahndung der Polizei zu unterstützen und folgte den Einsatzfahrzeugen mit seinem Fahrrad. Dies tat er leider im Zustand absoluter Fahruntauglichkeit mit einem Atemalkoholwert jenseits der zwei Promille.

Auch nach der Kontrolle ging der betrunkene Mann noch nicht ins Bett. Etwa zwei Stunden später sah ihn eine andere Streife, wie er immer noch stark alkoholisiert mit dem Fahrrad über eine rote Ampel fuhr. Er erhielt eine weitere Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehrs.

