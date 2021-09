Erster Blick in die Erfurter Kaufmannskirche

Erfurt. Die Kaufmannskirche am Anger in Erfurt gestattet auf ihrer Baustelle erste Einblicke mit Veranstaltungen.

Das Ende der Bauarbeiten in der Kaufmannskirche scheint zum Greifen nahe. In der Vorweihnachtszeit soll die Gemeinde der Kaufmannskirche ihr Gotteshaus nach eineinhalb Jahren Sanierung und Restaurierung wieder nutzen können. Der neue Fußboden ist fast fertig, die Tischlerarbeiten zur Verkleidung der neuen Emporen gehen dem Ende zu, Toiletten wurden eingebaut. Das Kirchenschiff präsentiert sich als heller, lichtdurchfluteter gotischer Kirchenraum.

Veranstaltungen auf der Baustelle zur Woche der offenen Kirche

Wer sich davon schon mal einen Eindruck verschaffen und auch eine Ahnung vom Konzept der Kaufmännergesellschaft zur künftigen Nutzung der Kirche als Erinnerungsort an die Erfurter Familie Bach verschaffen will, kann dies nächste Woche vom 7. bis 12. September. Im Rahmen der „Woche der offenen Kaufmannskirche“ lädt die Kaufmännergesellschaft zu den ersten Veranstaltungen auf die „Baustelle“ ein.

Am Dienstag, 7. September, findet der Auftakt statt, und zwar mit der Präsentation eines gerade erschienenen Buches über die Erfurter Künstlerfamilie Friedemann. Aus ihrer Werkstatt stammen mehrere Kunstwerke in der Kaufmannskirche, so der Altar, die Kanzel und der Taufstein. Aber die Friedemanns statteten um das Jahr 1600 auch zahlreiche andere Kirchen und Schlösser rund um Erfurt aus, etwa den Dom und Schloss Beichlingen.

Als lichtdurchfluteter Raum präsentiert sich das Kirchenschiff der Kaufmannskirche am Anger. Foto: Marco Schmidt

Am 8. September wird die erste Veranstaltung zu den „Erfurter Reden“ stattfinden, und zwar mit dem ehemaligen Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Dabei geht es um „Generationengerechtigkeit in Zeiten von Corona und Klimawandel“. Es sei, betont der Präsident der Kaufmännergesellschaft Karl-Heinz Kindervater, „keine parteipolitische Veranstaltung“, sondern man wolle auch künftig in den „Erfurter Reden“ vielmehr „Menschen mit besonderen Erfahrungen und ohne politisches Amt zu Wort kommen lassen“.

Goldberg-Variationen im Rahmen der Thüringer Bachwochen und Nachtkonzert

Am 9. und 11. September erklingt erstmals wieder Musik des Barocks – vor allem von Johann Sebastian Bach – in der Kaufmannskirche, in der einst die Eltern des großen Musikers heirateten. Am 9. September spielt 21 Uhr der russische Pianist Pavel Kolesnikov Bachs Goldberg-Variationen (Tickets unter www.thueringerbachwochen.de/de/programm/vorverkaufsstellen). Und am Samstag, 11. September, findet um 21 Uhr ein Nachtkonzert mit Eugen Mantu (Cello) und Valeria Galinova (Gitarre) bei Kerzenschein statt (Eintritt frei).

Höhepunkt ist der Tag des offenen Denkmals mit Vorträgen und Führungen

Höhepunkt der „Woche der offenen Kaufmannskirche“ wird der 12. September – dieser ist zugleich „Tag des offenen Denkmals“. Ab 13 Uhr öffnet sich die Kirchentür für Besucher. Zu jeder vollen Stunde wird eingeladen zu Vorträgen und Führungen, so über die Baustelle durch das Erfurter Architekturbüro Smits und Tandler, das für die Sanierung des Kirchenschiffs verantwortlich war.

Jürgen Witthauer von der Kaufmannsgemeinde wird über Kurioses und Spektakuläres aus der Geschichte der Kirche sprechen. Es gibt Vorträge über den Altar und den Taufstein aus der Bildhauerwerkstatt der Friedemanns.

Ab 16 Uhr singt der Frauenkammerchor Mechoria unter der Leitung von Andreas Korn. Dabei erklingt geistliche und weltliche Musik aus vier Jahrhunderten. Es wird um eine Spende gebeten, die dem weiteren Musikleben in der Kirche und dem Chor zugute kommen soll.