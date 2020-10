„Es geht schon wieder los“ – Betrunkene und berauschte E-Scooter-Fahrer in Erfurt ermittelt

E-Scooter stehen seit kurzem wieder in Erfurt zur Verfügung. Bereits am ersten Wochenende stellte die Polizei mehrere Verstöße damit im Straßenverkehr fest.

Erfurt. „Es geht schon wieder los“, heißt es von Seiten der Polizei in Erfurt, nachdem in der Landeshauptstadt wieder E-Scooter für die Fortbewegung zur Verfügung stehen.

Seitdem in Erfurt wieder E-Scooter zur Verfügung stehen, kontrolliert auch die Polizei verstärkt wieder deren korrekte Nutzung im Stadtgebiet, vor allem am Wochenende. Scheinbar nahm man dafür die eher schlechte Bilanz der letzten E-Scooter-Epoche in Erfurt zum Anlass. Nachdem der schwedische E-Scooter-Verleiher Voi sein Engagement in der Landeshauptstadt im Dezember letzten Jahres auf unbestimmte Zeit eingestellt hatte, gibt es nun mit Bird einen neuen Anbieter.

Aber schon am ersten Wochenend-Einsatz seit Wiedereinführung stellte die Polizei im Stadtgebiet gleich mehrere Verkehrsteilnehmer fest, die entweder unter Alkoholeinfluss oder berauschenden Mitteln auf den Elektro-Mietrollern unterwegs waren.

Den Anfang machte am noch frühen Samstagmorgen ein 19-Jähriger, welcher in der Meienbergstraße auf einem E-Scooter unterwegs war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Zudem stand der Mann noch unter dem Einfluss von Cannabis.

Kurz zuvor hielt eine Polizeistreife einen 21-Jährigen in der Johannesstraße auf einem E-Scooter an. Auch er hatte Alkohol getrunken (0,59 Promille). Des weiteren wurde eine 21 Jahre alte Frau ermittelt, die mit 0,7 Promille Atemalkohol erwischt.

Ein ebenfalls 19-Jähriger wurde schließlich mit THC im Blut auf einem der Mietroller aus dem Verkehr gezogen.

Alle vier Verkehrsteilnehmer erwarten nun eine Anzeige. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass für E-Scooter-Nutzer die gleichen Regeln im Bezug auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr gelten wie für Autofahrer.