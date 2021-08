Es geht um die Wurst

Kathleen Kröger steht fassungslos im Museum.

Thüringen, das Land der Bratwurst! Diese Weisheit habe ich oft gehört, als vor einigen Jahren die Runde machte, dass ich nach Erfurt ziehen würde. Ich habe sie speziell in der Landeshauptstadt leider nur vereinzelt erlebt, dennoch ist die Bratwurst im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde.

Vom kümmelregulierenden Bratwurstäquator ist im Freistaat die Rede, es gibt das Fest „Rostkultur“, Bratwurst-Rodeo auf den Jahrmärkten und Plüschroster mit aufgesticktem Lächeln liegen für Kinder aller Altersstufen bereit.

Bei einem Besuch im Dresdener Hygienemuseum traf mich daher vergangene Woche fast der Schlag: In einem Raum, der sich mit regionaler Esskultur befasste, suchte ich wissend nach dem Eintrag zu Thüringen und wurde verbessert. In unschuldig anmutenden Lettern stand dort auf der Tafel nämlich nicht „Bratwurst“, sondern „Greußener Salami“. Mir stockte der Atem. Blasphemie! Was sollen denn die Sachsen denken! Und die internationalen Besucher erst! Ist das schon ein Akt der Geschichtsklitterung?! Mit zitterndem Finger zeigte ich meinen Berliner Begleitern das unfassbare Schild. Diese boten Gemach, bevor ich mich mit hochgekrempelten Ärmeln Richtung Museumsdirektor aufmachen wollte.

Ich solle die mir unbekannte Salami doch erstmal kosten. Nun denn – Auftrag angenommen!