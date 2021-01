„Es hat sich gezeigt, dass Solidarität in Erfurt funktioniert“

„Corona hat dem Zusammenhalt und der sozialen Gemeinschaft in Erfurt nichts anhaben können.“ Petra Hegts Lächeln ist unter der Maske nur zu erahnen, aber ihre Augen strahlen, als sie eine Zwischenbilanz für das Restaurant des Herzens in Erfurt zieht. Die Geschäftsführerin der Stadtmission in der Allerheiligenstraße ist zur Halbzeit der alljährlichen Anlaufstelle für Bedürftige mehr als zufrieden. Am 6. Dezember wurde das Restaurant des Herzens eröffnet, am 29. Januar schließt es seine Pforten. Am großen Zuspruch hat sich nichts geändert. Zwischen 80 und 160 Gästen konnten wochentags seit der Eröffnung eine warme Mahlzeit angeboten werden.

Freilich nicht wie in den Jahren zuvor im großen Saal der Stadtmission. In dieser Saison ist pandemiebedingt alles anders. Essenausgabe in Einmalgeschirr „to go“, zum Mitnehmen, um es zu Hause zu verzehren. „Klappt gut, unsere Gäste sind sehr diszipliniert, Abstand, Maske, Hände desinfizieren klappt ausgezeichnet“, lobt Petra Hegt. Ergänzt aber, dass man ursprünglich eigentlich vorhatte, die Speisen in mitgebrachtes Geschirr zu geben. Wurde aber nicht genehmigt. So musste schweren Herzens auf Wegwerfgeschirr umgeplant werden, was Zusatzkosten und Müll verursacht. Aber es gehe im Kern der Sache darum, für einen überschaubaren Zeitraum etwas für die Bedürftigen der Stadt zu tun.

Der Zuspruch sei wider Erwarten wegen Corona nicht zurückgegangen und entspreche dem der Jahre zuvor, hat Restaurantleiterin Jana Keil beobachtet. Lediglich die Familienverbände, die sonst zu den Stammgästen gehörten, seien nicht mehr dabei. Dafür seien aber neue Gesichter unter den Gästen zu finden. Auch der Altersdurchschnitt und der Anteil der Gäste mit Migrationshintergrund habe sich nicht verändert, bestätigt die Restaurantchefin. Sie vermutet aber, dass ohne die Pandemie in der 29. Saison dieser karitativen Einrichtung mehr Gäste als früher gekommen wären. Weil aber diesmal das Gemeinschaftsgefühl im Saal fehlte, sei mancher zu Hause geblieben.

Das alles kostet Geld. 80.000 Euro hatte die Stadtmission für das Restaurant des Herzens 2020/21 eingeplant. Und auch zusammenbekommen. Die großzügigen Geldspenden von Privatpersonen und Firmen decken das ab. Auch wenn einer der Großspender, ein Reiseunternehmen aus Erfurt, aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Branche diesmal verständlicherweise leider passen musste. Dafür seien die Erfurter Soroptimisten mit einer unglaublichen 6000-Euro-Spende eingesprungen. Soroptimist International ist ein weltweit vertretener Service-Club für Frauen, dem in Erfurt 25 Frauen angehören. Und man sei total überwältigt von den vielen Sach- und Lebensmittelspenden, die abgegeben wurden, sagt Petra Hegt. Der Eishockeyklub der Black Dragons konnte seine Plüschtieraktion nicht wie die Jahre zuvor bei einem Heimspiel im Dezember durchziehen, sammelte aber dennoch Spielzeug und Lebensmittel ein und wurde dabei sogar von den Fans des Konkurrenten der Saale Bulls aus Halle unterstützt. Die Fankurve des FC Rot-Weiß Erfurt („Steigerwaldkurve“) rückte mit mehreren Pkw vollgepackt mit Lebensmitteln an. „Unglaublich, weil es doch dem Verein selbst nicht so gut geht“, staunt die Stadtmissionschefin. Auch die Basketball-Löwen engagierten sich, indem sie ihr Sponsorennetzwerk zum Spenden ermunterten. Die Rotarierklubs der Stadt und die Erfurter Lions Club sollen mit ihren großzügigen Hilfen nicht unerwähnt bleiben. „Wir sind sehr dankbar und sehr zufrieden. Es hat sich gezeigt, dass die Solidarität in Erfurt funktioniert“, sagt Petra Hegt.