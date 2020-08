Es ist ein Mädchen! - Erstes Elefantenbaby im Zoopark Erfurt geboren

60 Jahre Elefantenhaltung in Erfurt

Besucher kommen in den "Thüringer Zoopark". Hier wurde "60 Jahre Elefantenhaltung in Erfurt" gefeiert. Am 28.07.1960 traf die junge Elefantenkuh Marina als erster Elefant im Zoopark ein. Marina begründete damit die Elefantenhaltung in Erfurt.

Foto: Martin Schutt / dpa