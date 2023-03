Die beiden Linksabbiegespuren stadteinwärts in die Trommsdorffstraße werden voraussichtlich bis 24. März nur eingeschränkt befahrbar sein.

Noch ein Nadelöhr in Erfurt: Es wird erneut eng am Schmidtstedter Knoten

Erfurt. Geduld ist bei Autofahrern gefragt, die vom Schmidtstedter Knoten kommend in die Innenstadt wollen. Erfurter sollten den Raum umfahren.

Ab Montag, 13. März, wird es kurzzeitig eng am Schmidtstedter Knoten Nord. Die beiden Linksabbiegespuren stadteinwärts in die Trommsdorffstraße werden voraussichtlich bis 24. März nur eingeschränkt befahrbar sein. Der Grund sind Schachtarbeiten in diesem Bereich der Stauffenbergallee. Das Abbiegen Richtung Juri-Gagarin-Ring ist dennoch möglich. Hinter dem Baustellenbereich können die Spuren wieder befahren werden.

Die Arbeiten sind nötig, um die Planungen für den Bau des Transportkanals Puschkinstraße voranzubringen. Das Projekt soll ab 2025 umgesetzt werden. Um auszuschließen, dass der neue Transportkanal mit einem bereits vorhandenen Abwasserkanal kollidiert, muss nun die genaue Tiefenlage des Bestandskanals bestimmt werden. Dabei setzt das Tiefbau- und Verkehrsamt auf sogenannte Suchschachtungen.