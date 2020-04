Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

EVAG erweitert Fahrplan wieder ab 27. April

Die Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) kehrt ab Montag, 27. April, mit ihren Straßenbahnen zum gewohnten 10-Minuten-Takt zurück. Auch im Busverkehr werde der Standardschulfahrplan wieder aufgenommen. Das Unternehmen bittet zudem in einer Mitteilung, unbedingt den Mund-und Nasen-Schutz zu tragen, der ab 24. April im öffentlichen Nahverkehr Pflicht ist. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Kleine Einschränkungen bei den Fahrtzeiten bleiben noch bestehen:

Da noch nicht alle Klassenstufen in die Schulen zurückkehren, verzichte das Unternehmen zunächst bei den Linien 2, 4 und 5 in den sogenannten Morgenspitzen auf den Einsatz von zusätzlichen Zügen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens weiter. Spätestens, wenn alle Schüler wieder zurück in die Schulen gehen, kehre man zu dieser Regelung zurück.

Weitere Einschränkungen bleiben an Freitagen bestehen. Ab 20 Uhr gelten nach wie vor Reduzierungen im Fahrplanangebot und auch samstags gelte der reduzierte Sonderfahrplan. Der Sonntags- und Feiertagsfahrplan bleibt bestehen.

Fahrpläne gibt es an den Haltestellen, im Internet oder der EVAG-App. Gedruckte Pläne können aufgrund der Kürze der Zeit nicht zur Verfügung gestellt werden.

Zum 27. April öffnet das EVAG-Mobilitätszentrum am Anger wieder seine Pforten, allerdings unter besonderen hygienischen Auflagen und mit veränderten Öffnungszeiten. Das Unternehmen bittet jedoch nur bei dringenden Anliegen, die nicht telefonisch oder per Mail geklärt werden können, persönlich vorbei zu kommen.

