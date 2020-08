Evangelische Gemeinschaftsschule in Erfurt mit Primarstufe

Erfurt. Die freie Schule an der Eugen-Richter-Straße will in doppelter Hinsicht wachsen: Sie bekommt neue Klassen und neue Gebäude.

Die Evangelische Gemeinschaftsschule an der Eugen-Richter-Straße wird um eine Primarstufe erweitert. Der Start sei im Sommer 2021 mit zwei ersten Klassen geplant, sagte am Donnerstag Marco Eberl, Vorstands-Chef der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland. Eberl kündigte zudem Baupläne für die Gemeinschaftsschule an.