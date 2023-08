Ex-Partnerin bestohlen und mit Messer bedroht – Sperrmüll angezündet – Polizeieinsatz in Gemeinschaftunterkunft

Erfurt. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt:

Nachdem ein 36-Jähriger seine Ex-Partnerin in Erfurt bestohlen und mit einem Messer bedroht hatte, fahndete die Polizei nach ihm. Am Dienstagabend wurde der Mann schließlich in der Berliner Straße in seinem Auto entdeckt. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von fast 2,5 Promille. Der Mann hat sich jetzt nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Bedrohung strafrechtlich zu verantworten.

Sperrmüllhaufen vor Wohnhaus angezündet

Polizei und Feuerwehr kamen am Dienstagabend in Erfurt in der Sofioter Straße zum Einsatz. Eine unbekannte Person hatte demnach vor einem Wohnhaus einen Sperrmüllhaufen angezündet, der dadurch in Vollbrand geraten war. Da das Haus weit genug entfernt war, wurde es jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise zum Täter liegen gegenwärtig nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Einsatz in Gemeinschaftsunterkunft

Ein 20-Jähriger hat Dienstagmittag in einer Erfurter Gemeinschaftsunterkunft einen Polizeieinsatz ausgelöst. Aus bislang unbekannten Gründen hatte er einen Mitarbeiter bedroht und in der Einrichtung randaliert. Der psychisch auffällige Mann sollte daraufhin in eine Klinik eingewiesen werden. Dagegen wehrte sich der 20-Jährige allerdings und leistete Widerstand. Er musste laut Polizei zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Frau überrascht Dieb

Eine 35-Jährige überraschte am Dienstag in Erfurt einen Dieb. Wie die Polizei berichtet, war die Frau durch Lärm in ihrem Wohnhaus in der Altstadt am frühen Morgen auf den Unbekannten aufmerksam geworden. Dieser hatte zunächst die Haustür aufgebrochen und dann aus dem Keller ein Sportrad entwendet. Als die Bewohnerin den Mann ansprach, fuhr dieser mit dem gestohlenen Fahrrad davon. Trotz sofortiger Alarmierung der Polizei wurde der Dieb nicht gefasst.

