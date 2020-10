Ex-Spieler Fleischhauer kehrt mit Fahner Höhe zu Rot-Weiß Erfurt zurück

Für Marc Fleischhauer wird es schneller ein Wiedersehen geben als gedacht. Der 21 Jahre alte Fußballer und der FC Rot-Weiß Erfurt hatten sich vor zwei Wochen getrennt. Nun trifft der Innenverteidiger auf seinen Ex-Verein – am Sonntag mit dem FC An der Fahner Höhe im Oberliga-Auswärtsspiel im Steigerwaldstadion.

Fleischhauer war im Sommer vom SV 09 Arnstadt nach Erfurt gewechselt, kam hier aber nur zum Saisonstart beim 1:1 in Rudolstadt über 90 Minuten zum Einsatz. Zuletzt war über eine Rückkehr zum Verbandsligisten oder eine Verpflichtung durch Ligarivale FSV Martinroda spekuliert worden. Nun feierte er am Wochenende sein Debüt im neuen Trikot, als er im Duell von Aufsteiger Fahner Höhe gegen den FC Grimma (0:4) in der 62. Minute eingewechselt wurde.

Gildenberg von Erfurt nach Jena

Mit Marc Fleischhauer hatte auch Thilo Gildenberg den FC Rot-Weiß nach nur wenigen Wochen wieder verlassen. Auch ihn wird der FC Rot-Weiß noch in dieser Saison wiedertreffen. Der 19-Jährige hat sich dem Tabellenschlusslicht FC Carl Zeiss Jena II angeschlossen, wo er am Wochenende beim 1:3 gegen den VfL Halle als Einwechselspieler ebenso seinen ersten Einsatz erlebte.

Unterdessen fiebert der FC Rot-Weiß, der zuletzt alle vier Punktspiele gewonnen hat, dem kleinen Derby gegen Liganeuling FC An der Fahner Höhe entgegen und meldet eine „ausverkaufte“ Arena. Die Karten für die vom Gesundheitsamt genehmigten 2260 Zuschauer waren bereits am Dienstag alle vergriffen.

Rot-Weiß Erfurt – An der Fahner Höhe, Sonntag, 14 Uhr, Steigerwaldstadion

