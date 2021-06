Exhibitionist als Wiederholungstäter - Kleinkind schließt sich in Auto ein

Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

"Des Kaisers neuen Kleider"

Eine Securitymitarbeiterin fühlte sich in Erfurt am Samstagvormittag durch einen 56-jährigen Anwohner belästigt. Der Herr meinte sich entsprechend der Temperaturen in aller Öffentlichkeit etwas luftiger anzuziehen und entkleidete sich vollständig. Am Nachmittag kehrte der Mann an gleiche Stelle im Erfurter Rieth zurück und war wiederholt dabei, sich seiner Kleider zu erleichtern. Beamten erteilten einen Platzverweis und erstatteten eine Anzeige wegen exhibitionistischen Handlungen.

Kleinkind schließt sich in Auto ein

Der Besuch eines Baumarktes im Erfurter Norden nahm für eine Familie am Samstag einen unvorhergesehenen Verlauf. Gerade auf dem Parkplatz angekommen, verschloss der einjährige Sohn mit dem Fahrzeugschlüssel den Pkw. Die Eltern, welche sich bereits außerhalb des Fahrzeuges aufhielten, versuchten noch erfolglos das Kind zu animieren, den Pkw wieder zu öffnen.

Der angeschnallte Junge ließ den Schlüssel fallen, sodass jede Hoffnung auf eine schnelle Befreiung verflogen waren. Ein zu Hilfe gerufener Automobildienst konnte die Tür schadlos öffnen und so die Familie wieder zusammenführen. Die Erleichterung war auf allen Seiten groß und auf den Schreck wurde dem tapferen Jungen eine eiskalte Abkühlung versprochen.

