Experiment mit starken Farben in Erfurts Rathauspassage

Die Zutaten für das Experiment bestehen aus zwei Menschen, die es bunt mögen. Die miteinander reden – über das Geschäftliche hinaus. Und die nun gemeinsam etwas Neues ausprobieren. Die Rede ist von Hobbymalerin Sabine Abel und Alexander Wachowski, Inhaber des Internet-Treffs in der Ratskeller-Passage.

Kontrastprogramm zur historischen Substanz

Hier wird seit Mitte Januar zu einer Ausstellung eingeladen, bei der nicht nur die Malerei von Sabine Abel farbenfroh daherkommt. Ausgangspunkt war eigentlich die Renovierung des Internet-Treffs.

Der Charakter der Räume bot dafür zwei Wege: der historischen Substanz Rechnung tragend, den Gewölbecharakter des Hauses und die Balken betonen. Oder: ein Kontrastprogramm. Alexander Wachowski wählte dafür starke Farben, unterteilte die Wände optisch in blaue, rote, grüne Bereiche.

Nach Lust und Laune mit kräftigen Farben malen

„Da fehlt noch was“, empfand die langjährige Kundin Sabine Abel. Und suchte in ihrem Malbestand dazu passende Pendants. „Ich male erst seit drei Jahren“, sagt die 52-jährige Barista, die unweit ihrer Ausstellung in einem Café am Domplatz arbeitet. Wobei: Rückblickend habe sie schon in der Schule gern gemalt, am liebsten Porträts. Ihr Studio hat sie sich zuhause im Keller eingerichtet. Das neue Hobby, neben der Fotografie, „sei total entspannend“. Festgelegt habe sie sich noch auf keinen besonderen Stil, arbeite nach „Lust und Laune“. Hauptsache: mit kräftigen Farben.

Die zunächst auf über Ebay und Instagram präsentierten Arbeiten „Artmadeinerfurt“ fanden Zuspruch, das ermutigt sie, auch mal vor Ort Arbeiten zu zeigen. Darüber redete sie auch mit Alexander Wachowski. Ein Frauenkopf mit dem Titel „Entspannung“ hängt jetzt gegenüber dem Druckers. Blau-bunt auf dunkelblauer Wandfläche. Die Vielfalt von Grün zeigen dagegen die mit feinem Strich gemalten Blätter – natürlich vor einem grünen Hintergrund.

Zwei Ausstellungs-Neulinge am Werk

Wer sinnierend von den Computerarbeitsplätzen aufschaut, dem erschließen sich beim genauen Hinsehen die anderen Motive: Aus dem Farbgewimmel werden Spiralen, Regentropfen, Gewächse. Hier experimentiert jemand mit Formen und Farben. Und hat Spaß daran. Dass dieser auf die Besucher des Treffs übergreift, wünschen sich die Ausstellungs-Neulinge Sabine Abel und Alexander Wachowski. Noch gibt es kein datiertes Ausstellungsende.

Kontakt: Sabine Abel, 0176 61 01 79 80 (Café am Domplatz), Internet-Treff Alexander Wachowski, Fischmarkt 5, Ratskeller-Passage im Durchgang vis-à-vis vom Finanzamt, Tel. 0361/2 62 38 34, Öffnungszeiten: 10 bis 13 und 15 bis 19 Uhr, Fr bis 18 Uhr, Sa vormittag