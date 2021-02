Experte aus Erfurt: „Auch in der Ostsee werden Wale ausgerottet“

Am Samstag strahlt die ARD den Öko-Thriller „Retter der Meere: Tödliche Strandung“ aus. Der Erfurter Meeresbiologe Karsten Brensing wirkte an dem Film als wissenschaftlicher Berater mit. Wir sprachen mit ihm über den Film, den Spagat zwischen Unterhaltung und Wissensvermittlung und darüber, warum er nicht in den Zoo geht.