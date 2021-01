Experten-Chat zum studentischen Wohnen in Erfurt und anderswo

Eine Suchanzeige am schwarzen Brett oder in der Zeitung ist nur eine Variante, für die Zeit während des Studiums passend und bezahlbar zu wohnen.

Bei den Eltern bleiben oder ab in die WG? Mit der großen Liebe die erste gemeinsame Wohnung beziehen oder lieber im Studierendenwohnheim neue Leute kennenlernen? Wer nach dem Abi an die Hochschule geht, wählt aus verschiedenen Wohnformen. Welche zu wem passt und wie man ein Zuhause findet, klärt der nächste Abi-Chat am Mittwoch,27. Januar 2021 von 16 bis 17.30 Uhr.

Experten-Chat am 27. Januar 2021 auf abi.de

Während es in einigen Regionen relativ einfach ist, eine passende Bleibe zu finden, gestaltet sich die Suche nach bezahlbarem Wohnraum gerade in Universitätsstädten schwierig, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsagentur Erfurt.

So wird aus der anvisierten eigenen Wohnung manchmal eben doch das WG-Zimmer oder das Bett im Studierendenwohnheim. Das ist für manchen eine gute Wahl: Gerade Studienanfänger knüpfen so oft schnell Kontakte und fassen Fuß in der neuen Stadt. In Zeiten von Corona erst mal mit Abstand und Alltagsmaske – und bei Bedarf virtuell.

Offene Fragen zum Wohnen im Studium klären

Wie finden junge Menschen nun ein passendes Zuhause? Wie bekommt man einen Wohnheimplatz? Und welche Fördermöglichkeiten gibt es? Antworten auf diese und andere Fragen geben die Expert*innen beim nächsten abi>> Chat am 27. Januar 2021. Dann steht von 16 bis 17.30 Uhr das Thema „Wohnen im Studium“ im Mittelpunkt.

Chatprotokoll mit allen Fragen und Antworten

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei.