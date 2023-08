Experten geben Tipps für Schwerhörige in Erfurt

Erfurt. Der soziale Dienst des Deutschen Schwerhörigenbundes macht Ende August in Erfurt Station und beantwortet Fragen rund um die Hörminderung.

Die Beratungsstelle des Weimarer Ortsvereins im Deutschen Schwerhörigenbund bietet mit ihrem mobilen sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen immer am vierten Donnerstag im Monat eine kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen an. Das nächste Mal öffnen sich dafür am Donnerstag, 24. August, von 9 bis 11 Uhr die Räume im Haus der Vereine in der Johannesstraße 2.

Der Ortsverein informiert und berät Betroffene und Angehörige zu Fragen, die im Zusammenhang mit der Hörminderung in sozialer, medizinischer, technischer und rechtlicher Hinsicht stehen, zu technischen Hilfsmitteln, schriftlicher Kommunikation oder bei Fragen zur beruflichen Rehabilitation.