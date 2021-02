Experten sehen derzeit keine Hochwassergefahr für Erfurt

Der aktuelle Pegelstand am Papierwehr neben dem Dreienbrunnenbad.

Erfurt. Klimawandel wird auch in der Landeshauptstadt künftig Extremwetterlagen mit Starkregen begünstigen.

Die imposanten Schneeberge schmelzen. Für die nächsten Tage sagen die Meteorologen zweistellige Temperaturen im Plusbereich vorher. Damit dürfte am Wochenende die weiße Pracht endgültig verschwunden sein. Bange Blicke richtet so mancher Zeitgenosse angesichts dieses relativ schnellen Umschwungs auf die Fließgewässer im Stadtgebiet. Man raunt sich das Wort Hochwasser zu. Sich daran erinnernd, dass Erfurts Rinnsale in der Vergangenheit schnell mal zu reißenden Fluten mutierten.