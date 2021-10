Fahrer mit PS-starkem Audi flüchtet vor Polizei - Wohnung ausgeräumt

Erfurt. Das sind die Polizeimeldungen für Erfurt.

Beamte der Erfurter Polizei wollten am Sonntagmorgen einen Audi-Fahrer Am Wasserturm kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte jedoch seinen 400 PS starken Sportwagen und flüchtete vor den Beamten, heißt es in der Polizeimeldung. In einer Seitenstraße habe der Mann das Licht ausgeschaltet, um seine Verfolger abzuschütteln. Sein Plan sei aber nicht aufgegangen und er wurde entdeckt. Der Grund für die Flucht zeigte sich beim Atemalkoholtest: Der 34-jährige Mann pustete knapp 0,9 Promille. Zu der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Alkohol am Steuer gesellt sich laut Polizei nun wegen seiner rücksichtslosen Fahrweise auch eine Strafanzeige.

Flachbildfernseher gestohlen und Einbruchsversuch

Am Wochenende stellte die Polizei mehrere Einbrüche fest. In der Schillerstraße schlugen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen zu. Vermutlich über ein Fenster stiegen Einbrecher in ein Wohnhaus ein. Aus einer Erdgeschosswohnung verschwanden ein Flachbildfernseher sowie ein Router im Wert von mehreren hundert Euro, heißt es in einer Meldung. Im Seidelbastweg waren ebenfalls Einbrecher zwischen Samstag und Sonntag aktiv. Während sich die Mieterin in ihrer Wohnung befand, versuchten die Täter einzubrechen. Sie scheiterten allerdings an der Tür und suchten das Weite. Erst am Sonntagvormittag bemerkte die 69-jährige Mieterin den Schaden an ihrer Tür und verständigte die Polizei.

Jugendliche ziehen randalierend durch die Straßen

Am Sonntagabend zogen fünf Jugendliche randalierend durch die Straßen. Laut Polizeimeldung sollen die Jugendlichen in der Erfurter Auenstraße mehrere Autospiegel durch Tritte beschädigt haben. Nachdem die dunkel gekleidete Gruppe ihre Taten begangen hatte, soll sie unbeeindruckt weiter in Richtung Nordpark gegangen sein. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Hinweise an die Telefonnummer 0361/7840-0.

