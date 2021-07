Die Polizei zog den 38-Jährigen in Erfurt aus dem Verkehr für eine Kontrolle. (Symbolfoto)

Fahrer passt nicht zum Rad – Polizei stellt in Erfurt gestohlenes Rennrad sicher

Erfurt. In Erfurt hat sich ein Radfahrer durch seine auf den ersten Blick unpassenden Bekleidung bei der Polizei verraten.

Da er mit seiner legeren Freizeitbekleidung auf den ersten Blick nicht zum sportlich getrimmten Rennrad zu passen schien, auf dem ein 38-Jähriger am frühen Samstagmorgen in Erfurt unterwegs war, geriet er in eine Polizei-Kontrolle.

Für die Polizisten sollte sich eine Vermutung schnell bestätigen: das Rennrad wurde Mitte Juni als gestohlen gemeldet worden. Da der 38-Jährige kein Unbekannter ist, wurde die Kontrolle bei ihm etwas genauer durchgeführt.

Das Rennrad wurde schlussendlich sichergestellt und wird nun seinem wahren Besitzer wieder übergeben. Der 38-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Hehlerei verantworten.