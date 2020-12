Fahrkartenautomaten werden über Jahreswechsel abgeschaltet

Aus technischen Gründen werden die Fahrkartenautomaten an den Haltestellen kurz vor Jahresende abgeschaltet. Das geht aus einer Mitteilung der Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag) hervor. Die Abschaltungen beginnen bereits am Dienstag, 29. Dezember 2020, in den Außenbereichen der Stadt. Im Innenstadtbereich werden die letzten Automaten bis zum 31. Dezember 2020 mittags abgeschaltet. Die Wiederinbetriebnahme beginne ab Freitag, 1. Januar 2021, in den Innenstadtbereichen. In den Außengebieten endet die Inbetriebnahme am 6. Januar 2021.

Die Verkehrsbetriebe bitten ihre Fahrgäste um Verständnis und empfiehlt, sich bereits im Vorfeld mit Fahrscheinen zu versorgen.





Fahrgäste mit Smartphone können die Check-in/Check-out-Funktion in der App „Erfurt mobil“ nutzen. Das System funktioniere ganz einfach, heißt es in der Mitteilung. Vor dem Einsteigen den „Start-Button“ in der App nach rechts ziehen. Sobald der Check-in auf dem Display angezeigt wird, könne es mit der Fahrt losgehen.





Voraussetzung für die Nutzung der Check-in/Check-out-Funktion ist zusätzlich die Fairtiq-App.

Sie berechne automatisch den günstigsten Fahrpreis. Abgerechnet wird zum Schluss, und zwar nach Bestpreis. Per Kreditkarte oder Paypal.

Mehr Informationen im Netz unter www.evag.app.

red