Fahrraddemo durch Erfurt will Zeichen setzen

Die Fahrraddemo Critical Mass startet am 24. September wieder am Erfurter Hauptbahnhof.

Erfurt. Aufmerksamkeit für die Belange der Radfahrer will die Critical Mass in Erfurt erzeugen.

Die Fahrraddemo radelt am Freitag, 24. September, wieder durch Erfurt. Um 18.30 Uhr startet die Critical Mass vom Bahnhofsvorplatz. Die Critical Mass ist eine weltweite Bewegung mit dem Ziel, Aufmerksamkeit für die Belange der Radfahrenden zu erzeugen. Die Erfurter Organisation gibt es nun seit 10 Jahren.

Radfahrer miteinander vernetzen

Das wichtigste Ziel der Erfurter ist, die Aktiven zum Thema Radfahren miteinander zu vernetzen. Noch weise die Erfurter Fahrradinfrastruktur erhebliche Mängel und Lücken auf, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Auch wenn das Bürgerbegehren des Radentscheids erfolgreich war, so werde die Umsetzung, ohne den Druck der Radfahrenden, nicht so schnell erfolgen wie gehofft. Gerade in Städten wie Erfurt könne über die Erhöhung des Radverkehrsanteils ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jeder Radfahrende ist eingeladen, in einer größeren Gruppe mit Gleichgesinnten, eine Runde durch Erfurt zu fahren und ein Zeichen zu setzen. Die einzige Voraussetzung ist ein verkehrstaugliches Fahrrad.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Erfurt.