Erfurt. Fahrraddiebe haben am vergangenen Wochenende in Erfurt zugeschlagen. Ein Diebespärchen konnte die Polizei stellen.

Fahrraddiebe schlagen in Erfurt zu – Beutewert: 7700 Euro

Wie die Polizei am Montag berichtet, konnte sie in der vergangenen Nacht in Erfurt ein Diebespärchen stellen, dass zuvor aus einem Sportgeschäft in Daberstedt ein Fahrrad gestohlen hatte. Dumm für die Beiden: Mehrere Überwachungskameras hatten sie gegen 3.30 Uhr dabei gefilmt und ein Wachdienst schließlich die Polizei informiert.

Die hinzugerufenen Polizisten konnten das polizeibekannte Pärchen im Alter von 26 und 34 Jahren mit ihrer Beute auf frischer Tat stellen. Demnach waren die beiden über ein Fitnessstudio gewaltsam in das Gebäude des Sportgeschäftes eingedrungen, wo sie sich anschließend Zutritt zum Sportgeschäft verschafften. Gegen das Pärchen wird nun wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt.

Zuvor war es Fahrraddieben gelungen, ein schwarzes E-Bike (Marke „HNF Nicolai, Typ XD3“) im Wert von 4700 Euro aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Albrechtstraße zu stehlen. In Stotternheim wurde der Polizei außerdem der Diebstahl eines schwarzen Mountainbikes (Marke „Trek, Modell Remedy 8“) im Wert von 3000 Euro gemeldet.