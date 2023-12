Frau muss ins Krankenhaus Fahrradfahrerin wird bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

Erfurt Eine 33-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Erfurt schwer verletzt worden. Ein Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen.

Bei einem Unfall in Erfurt ist Donnerstagabend eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Autofahrer bei grüner Ampel die Kreuzung Riethstraße zur Mainzer Straße überfahren, als plötzlich ein Fahrrad von links auf die Fahrbahn fuhr.

Der 64-jähriger Seat-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Die 33-jährige Fahrradfahrerin trug schwere Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-Jährige blieb unverletzt. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

