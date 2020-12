Unbekannten geben sich in Erfurt als Kriminalbeamte aus und gaukelten Rentnern vor, dass es in ihrem Umfeld eine Straftat gegeben hätte.

Erfurt Betrüger haben sich in Daberstedt als Kriminalbeamte ausgegeben und Rentner ausspioniert.

Falsche Polizisten rufen an

Die Polizei warnt erneut vor falschen Polizisten. Demnach sind am Montag im Stadtteil Daberstedt mehrere Senioren von Betrügern angerufen worden. Die Unbekannten haben sich am Telefon als Kriminalbeamte ausgegeben, heißt es in einer Mitteilung der Landespolizei-Inspektion.

Sie haben den Rentnern vorgegaukelt, dass es im Umfeld eine Straftat gegeben hätte. Bei dem Raub/ Diebstahl/ Überfall wäre eine Liste mit ihrem Namen aufgetaucht. Die Gauner versuchten nun, den Rentnern Informationen darüber zu entlocken, ob sie über Wertgegenstände und Bargeld verfügen. Glücklicherweise sei bisher keines der Opfer auf die Masche hereingefallen. Alle Angerufenen beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

Die Polizei warnt vor den betrügerischen Anrufen. Geben Sie Fremden niemals Auskünfte über Ihr Vermögen oder wieviel Geld Sie zu Hause aufbewahren. Sollten Sie oder Bekannte oder Nachbarn von den Betrügern kontaktiert worden sein, wählen Sie umgehend die 110, heißt es abschließend.

red