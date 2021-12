Fantasietiere für Malwettbewerb des Erfurter Naturkundemuseums gesucht

Erfurt. Das Naturkundemuseum sucht kreative Kinder. Wofür? Das verraten wir hier.

Nächstes Jahr feiert das Naturkundemuseum 100. Geburtstag. Die Sonderausstellung können auch kleine Künstler mitgestalten. Gesucht wird ein Fantasietier, das gemalt oder als Collage im A4-Format gebastelt ist. Das Tier kann neu zusammengestellt oder frei erfunden sein. Die kreativsten 100 Einsendungen werden von einer Jury ausgewählt und ab Juni präsentiert. Die zehn besten Arbeiten erhalten zudem einen Preis.

Die Zeichnungen oder Collagen, pro Teilnehmer (fünf bis zwölf Jahre; jeweils ein Beitrag) können bis 20. Februar 2022 eingereicht werden. Mit Namen, Alter und E-Mailkontakt versehen. Direkt an der Kasse im Museum abgeben oder per Post an Naturkundemuseum, Stichwort: Malwettbewerb, Große Arche 14, 99092 Erfurt.