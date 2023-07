Fantasievolle Rallye durchs Erfurter Naturkundemuseum

Erfurt. Die Sommerferien sind da. Und das Naturkundemuseum lädt kreative Entdecker ein, fantastische Tiere zu erforschen.

In den Sommerferien bietet das Naturkundemuseum Kindern, die naturinteressiert sind und gern zeichnen, einen eintägigen Workshop „Lebensraum Phantasie“ an. Sie können ein eigenes Tierwesen gestalten. Der Workshop findet jeweils am 18. Juli und am 17. August von 10 bis 14 Uhr statt und richtet sich an Kinder von 7 bis 10 Jahren.

Um ganz besondere Exemplare der Vogelwelt geht es in der Kinderführung „Pelikan und Bienenfresser“ am 11. Juli ab 10 Uhr. Bei dieser Rallye durch die aktuelle Sonderausstellung kann auch eine Schatzkiste gefunden werden. Eine Anmeldung unter Telefon: 0361/6555684 ist erforderlich.

Weitere Informationen unter: www.naturkundemuseum-erfurt.de