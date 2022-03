„Farbe der Unschuld“ auf Emaille in Erfurt

Erfurt. Kalymma“ zum achten Mal in der Erfurter Michaeliskirche. Was ein Draht an einem Balken mit der Passionszeit zu tun hat...

Ein Superintendent, der einen Tennisball in der Kirche hochwirft, das ist höchst selten. Am Dienstag aber notwendig. Senior Matthias Rein steht in der Michaeliskirche, wickelt einen Strick um einen Tennisball und versucht, diesen über einen Holzbalken zu werfen. Dieser befindet sich in etwa zehn Metern Höhe. An dem Strick entlang soll eine Drahtaufhängung hinaufgezogen werden. Und an der wird ein Kunstwerk hängen, schließlich kann nicht ins Kirchengemäuer gebohrt werden.

Das Kunstwerk, ein Paar, stammt von Hans-Joachim Härtel. Er ist diplomierter Metall- und Emaillegestalter. Sein Handwerkszeug erlangte er beim Studium für Metall- und Emaillegestaltung an der Burg Giebichenstein in Halle. Härtel arbeitet mit Papier, gestaltet Fassaden an Bauwerken und erschafft frei stehende Objekte für den öffentlichen Raum. Er lebt in Erfurt.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor zwei Jahren stellte er mit der Künstlergruppe „D206“ in der Kunsthalle aus, damals wurde Matthias Rein auf Hans-Joachim Härtel aufmerksam. Ihm sei wichtig, dass für die Aktion „Kalymma“ (Hülle) Künstler aus der Umgebung genommen würden. Zum achten Mal wird der Altar in der Passionszeit verhüllt. Vor dem Tuch wird diesmal ein großer Holzrahmen stehen, in mehrere Art Fenster unterteilt. In jedes Teil kommt eine Emailleplatte.

„Farbe der Unschuld“ lautet der Titel des Werkes, das beim näheren Hinsehen unter anderem Zeichen der Passionsgeschichte offenbart. „Emaille gehört schon seit langer Zeit zu Kirchen“, sagt Hans-Joachim Härtel und zeigt auf das Kreuz auf dem Altar. Er erklärt den Unterschied zwischen Schmuck-Emaille (das Kreuz) und Instustrie-Emaille (seine Bilder). Die Emaille-Platten entstanden Ende der 90er-Jahre. „Das Weiß und das Schwarz im Emaille thematisieren optisch das Licht des Tages und die Tiefe der Nacht. Dazwischen sind Leben und Tod, Auf und Ab, Pro und Contra des Lebens markiert“ , erklärt er.

Zahlreiche Symbole der Passionszeit sind auf den Platten zu sehen, etwa die Rose, die Dornenkrone, Nägel, der Gekreuzigte, die Jakobinermütze und die Leiter – Symbol der Kreuzabnahme.

Derweil: Der Ball samt Strick hängt über dem Balken. „Der Zimmermann hat’s drübergeschleudert“, sagt Matthias Rein lachend. Am Samstag wird an dem Draht ein riesiges Paar aus einer Metallplatte befestigt sein. Die Kunst erfasst die gesamte Kirche, ein einmaliges Erlebnis für die Besucher.

Vernissage am Samstag, 5. März, 16 Uhr, Michaeliskirche