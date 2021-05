Guten Morgen: Kathleen Kröger über die Folgen eines Frühlingsausflugs

Was ist rot, brennt und niemand will es haben?

Genau – der erste Sonnenbrand des Jahres. Von Natur aus mit stattlicher Kellerbräune ausgestattet, bin ich „seit immer“ sehr bedacht auf die Schattensuche, sobald die ersten warmen Sonnenstrahlen drohen. Im Hochsommer hilft da nur noch eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 100, wofür ich von Freunden, die allesamt gern sonnenbaden und braun werden wollen, stets belächelt werde und mitleidige Blicke ernte.

Doch trotz aller Vorbereitungen im Hinterkopf wurde ich zum ersten Mal seit Jahren überrascht – und das ganz weit vorn: Nach einer kleinen Fahrradtour durch Sonne, Wind und Schatten spürte ich zunächst belustigte Blicke, die sich auf mich setzten.

Der heimische Augenschein in den Spiegel brachte Gewissheit und offenbarte eine rote Nase, die in ihrer Leuchtkraft dem viel besungenen Rentier in nichts nachstand. Da war er nun, der erste Sonnenbrand des Jahres. Unverhofft im Mai und trotz Schatten.

Wie der Brauch es will, wird mich meine neue Make-up-freie Gesichtsdeko noch ein paar Tage begleiten. Den Spruch „Du hast ja mal Farbe im Gesicht“ muss man da schon verkraften können.

Aber was soll’s – solange noch Maskenpflicht herrscht, sehen es ja nur die Eingeweihten.