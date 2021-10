Mit 116 km/h wurde ein BMW-Fahrer in der 60er Zone geblitzt.

Fast doppelt zu schnell in 60er Zone in Erfurt

Erfurt. Sonntagmittag führten Polizeibeamte Geschwindigkeitskontrollen in der Arnstädter Chaussee in Erfurt durch. Innerhalb von knapp 90 Minuten wurden 23 Fahrzeuge gelasert, die sich nicht an die vorgeschriebenen 60 km/h gehalten hatten.

Spitzenreiter war ein 21-jähriger BMW-Fahrer mit gemessenen 116 km/h, den nun ein empfindliches Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot erwarten werden.

