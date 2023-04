FC Rot-Weiß Erfurt probt am Mittwoch schon für die Dritte Liga

Erfurt. Wenn sich der FC Rot-Weiß Erfurt am Mittwoch erstmals ganz konkret auf die Dritte Liga im Profifußball vorbereitet, hat der ganze Erfurter Süden etwas davon.

Es müsste schon ein echter Hellseher sein, wer heute weiß, ob der FC Rot-Weiß Erfurt tatsächlich den Sprung in die Dritte Liga des deutschen Profi-Fußballs schafft. Dennoch soll bereits am kommenden Mittwoch den Erfurtern ein Licht aufgehen.

Gleißendes Licht bis Mitternacht von den vier Masten

In der Zeit von 21 Uhr bis etwa Mitternacht findet im Erfurter Steigerwaldstadion eine umfassende Messung der Flutlichtanlage statt. Sie wird notwendig, so teilt die Stadt mit, weil der FC Rot-Weiß Erfurt als aktueller Tabellenführer der NOFV-Regionalliga die Lizenz für die 3. Liga beantragt hat. Dabei werden auch höhere technische Anforderungen an die Heimspielstätte gestellt. Ein kleines Fragezeichen steht dahinter, wie hinter dem möglichen Aufstieg der Kicker. Sollte der Test witterungsbedingt verschoben werden müssen, wird er in den kommenden zwei Wochen schnellstmöglich nachgeholt.