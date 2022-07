Ferienspaß in Erfurt für ukrainische Kinder

Erfurt. Erfurter Verein ermöglicht ukrainischen Flüchtlingskindern Abwechslung.

Der Verein „Kinderhilfe Tschernobyl Erfurt 2004“ organisiert seit vielen Jahren Ferienfahrten für Kinder aus den vom Supergau betroffenen Gebieten in Weißrussland. Wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren und der aktuellen politischen Lage konnten die Fahrten leider nicht mehr stattfinden. In Zusammenarbeit mit dem Verein Ukrainischer Landsleute können diesen Sommer ukrainische Flüchtlingskinder, die in Erfurt ein neues Zuhause gefunden haben, zwei Wochen lang die Ferien genießen.