Feuer beschädigt Autos in Erfurt

Erfurt. In Erfurt ist ein Auto völlig ausgebrannt. Die Flammen haben noch zwei weitere Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

In Erfurt brannte in der Nacht zum Dienstag am Roten Berg ein Auto aus. Wie die Polizei informierte, habe ein Straßenbahnfahrer das Feuer gegen 00.30 Uhr bemerkt und die Rettungsleitstelle informiert. Ein VW habe lichterloh in Flammen gestanden. Die rechts und links neben ihm parkenden Fahrzeuge seien ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.

Alle drei Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Wie hoch der entstandene Schaden ist, könne derzeit noch nicht gesagt werden, hieß es von der Polizei. Erst vor zwei Wochen habe das Auto gebrannt. Eine alte Autobatterie im Kofferraum habe damals das Feuer ausgelöst. Was in dieser Nacht zu dem Feuer geführt hat, müsse noch geklärt werden. Die Brandermittler der Erfurter Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.