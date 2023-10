Die Erfurter Feuerwehr musste am Freitagvormittag einen Zimmerbrand löschen. (Archivbild)

Feuer im elften Stock: Mensch bei Wohnungsbrand in Erfurt verletzt

Erfurt. Am Juri-Gagarin-Ring brannte am Freitagvormittag eine Wohnung. Ein Mensch wurde bei dem Feuer verletzt.

Bei einem Brand in einem Wohnhochhaus am Erfurter Juri-Gagarin-Ring ist am Vormittag eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr schreibt, kam es gegen 10.45 Uhr zu einem Zimmerbrand im elften Obergeschoss.

Schnell konnte der Kleinbrand gelöscht werden. Durch das Einatmen von Rauchgasen wurde eine Person leicht verletzt. Insgesamt kamen beiden Löschzüge der Berufsfeuerwehr und drei Löschfahrzeige der freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz.

