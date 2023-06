Feuer und Flamme für die Special Olympics

Das Feuer der Special Olympics wurde am Dienstagnachmittag unter dem Motto: „The world is watching you: Wir tragen die Flamme durch die Stadt“ in einem Staffellauf über acht Etappen von Erfurter Schulklassen und Sportvereinen vom Rathaus bis zur Riethsporthalle getragen. Als erste Fackelträger gingen die Schüler der Schule am Zoo an den Start.

Erfurt. Erfurt ist für drei Tage Gastgeber für die Delegation der Athleten aus Monaco, die in Berlin an den Special Olympics teilnehmen.

Am 17. Juni starten die Special Olympics World Games Berlin. Special Olympics ist eine vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung. Zuvor begrüßte die Stadt Erfurt als Host Town die Delegation aus Monaco. An drei Tagen werden die 46 Gäste aus dem kleinen Fürstentum die Landeshauptstadt kennenlernen und über verschiedene Aktionen in den Austausch mit den Erfurtern kommen. Das Feuer der Special Olympics wurde am Dienstagnachmittag unter dem Motto: „The world is watching you: Wir tragen die Flamme durch die Stadt“ in einem Staffellauf über acht Etappen von Erfurter Schulklassen und Sportvereinen vom Rathaus bis zum inklusiven Sportfest in der Riethsporthalle getragen.