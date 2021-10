Feuerwehrauto gerammt - Serie von Kellereinbrüchen - Frau in Wohnung verletzt: Feuerwehreinsatz

Ein Audi-Fahrer war am Erfurter Drosselberg so mit dem Einparken beschäftigt, dass er ein Feuerwehrauto übersah.

Erfurt. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

LKW-Fahrer beschädigt betrunken drei Autos

Gleich zwei Autofahrer mussten Montag in Erfurt aus dem Verkehr gezogen werden. In einem Gewerbegebiet in Kerspleben beschädigte in den Morgenstunden ein 62-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Gespann drei geparkte Autos. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Mann betrunken. Neben einer Blutentnahme und einer Strafanzeige wurde der Führerschein des 62-Jährigen beschlagnahmt. Der Schaden wird auf knapp 5.500 Euro geschätzt.

Im Ortsteil Gispersleben verursachte am Nachmittag ein 71-jähriger Autofahrer ein Unfall. Der Mann nahm mit seinem Audi einem 21-jährigen Skoda-Fahrer die Vorfahrt. Durch den Unfall wurde dieser leicht verletzt. Auch hier war Alkohol im Spiel, denn der 71-Jährige war mit knapp über einem Promille unterwegs. Auch er ist seinen Führerschein los und muss sich vor Gericht verantworten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Der Skoda des Geschädigten musste abgeschleppt werden.

Feuerwehrauto gerammt

Ein 58-jähriger Audi-Fahrer war Montagnachmittag am Erfurter Drosselberg so mit dem Einparken beschäftigt, dass er ein Feuerwehrauto übersah. Er rammte das Einsatzfahrzeug, als er am Straßenrand einparken wollte. Der Sachschaden wurde auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt.

Serie von Kellereinbrüchen

Die Polizei nahm am Montag in Erfurt sechs Kellereinbrüche auf. Neben Lebensmitteln, Waschpulver und Fahrradzubehör wurden auch drei hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von über 6.000 Euro gestohlen. Die Diebe gingen dabei ähnlich vor. Sie verschaffen sich unbemerkt Zutritt zum Treppenhaus und öffneten im Keller die Boxen durch Aufhebeln der Türen oder Aufsägen der Vorhängeschlösser.

Die Polizei rät: Lagern Sie keine wertintensiven Gegenstände in Kellerräumen. Fahrräder sollten im Keller angeschlossen werden. Schützen Sie Ihre Kellerbox vor neugierigen Blicken. Verwenden Sie geeignete Sicherungstechnik an der Kellertür. Achten Sie auf eine geschlossene Hauseingangstür. Zögern Sie nicht, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Erfurter Polizei unter 0361/7443-0 zu informieren oder den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Frau in Wohnung verletzt: Feuerwehreinsatz

Eine 46-jährige Frau sorgte Montagabend in der Erfurter Tungerstraße für einen Feuerwehreinsatz. Die Dame wollte sich etwas zu Essen kochen. Aus bisher unbekannten Gründen vergaß sie es auf dem Herd und das Essen brannte an. Dadurch kam es in der Küche zu einem Feuer. Die Frau wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise musste das Mehrfamilienhaus nicht evakuiert werden. Der Sachschaden in der Küche wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Wohnung der 46-Jährigen ist vorerst unbewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Mehrere Männer schlagen auf 21-Jährigen ein

Die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung eines Täters. Bereits am 24. Mai 2021 gegen 1.10 Uhr kam es in Erfurt auf einem Parkplatz in der Mainzer Straße zu einer Schlägerei. Mehrere Männer schlugen auf einen 21-Jährigen ein. Diesem gelang es anschließend, einen der Täter mit seinem Handy zu fotografieren. Die bisherigen Ermittlungen führten jedoch nicht zur Identifizierung der Täter.

Wer kann Angaben zu der hier abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0361/57432-4602 oder jede andere Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0114908 entgegen.

Diebe auf der Baustelle

Erneut schlugen unbekannte Täter auf einer Baustelle in Erfurt zu. Im Ortsteil Bindersleben stellten Mitarbeiter einer Baufirma am Montagmorgen fest, dass ihr Baucontainer aufgebrochen war. Unbekannte Täter warfen eine Scheibe ein. Anschließend stahlen sie von der Baustelle in der Binderslebener Landstraße mehrere Elektrowerkzeuge und ein Baustellenradio im Wert von über 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0242974 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden.

