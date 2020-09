Die Polizei geht von schwerer Brandstiftung bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Erfurt aus (Symbolbild).

In den frühen Morgenstunden ist am Montag die Feuerwehr in die Erfurter Altstadt ausgerückt. Nach ersten Ermittlungen war in einem mehrgeschossigen Wohnhaus am Juri-Gagarin-Ring gegen 4.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurde die Polizei für weitere Ermittlungen alarmiert. Beamte schätzen den Schaden am Gebäude auf rund 20.000 Euro.

Ursache des Brandes sei ersten Erkenntnissen zufolge Brandstiftung.

