Guten Rutsch! Feuerwerk in Erfurt-Nord: Silvestergrüße vom Berliner Platz

Erfurt Warum immer nur den Dom als Kulisse für einen Gruß aus Erfurt nehmen? Wir wünschen mit einem anderen Motiv einen guten Rutsch.

War „früher“ nicht alles ein bisschen bunter und unschuldiger? Das kann man zumindest denken, wenn man sich alte Illustrationen anschaut. Vor allem die der 60er Jahre lassen in der ehemaligen DDR keinen Wunsch nach einer heilen Welt offen. In diesen vergangenen Zeiten, in der das Unversehrte oft auch nur eine Illusion war, wurde mit Feuerwerk ganz anders umgegangen, als heute.

Die Figuren schuf der Erfurter Grafiker Siegfried Kraft

Damit nicht nur die Altstadt zu ihrer Ehre kommt, lassen wir als Lokalredaktion unsere Silvestergrüße dieses Mal am Berliner Platz spielen. Denn auch der Erfurter Norden feiert den Abschluss des alten Jahres. Motiv-Anleihe für unsere Karten-Neugestaltung bot der Grafiker Siegfried Kraft, der mit seinen Illustrationen den grafischen Spiegel der Blumenstadt verewigt hat.

Also: Einen Guten Rutsch in neue Jahr!