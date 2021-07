FH Erfurt: Neue Hochschulleitung stellt sich vor

Erfurt. Die Leitung der Fachhochschule Erfurt setzt sich neu zusammen - wir stellen vor, wer welche Aufgaben übernommen hat.

Frank Setzer ist neuer Präsident der Fachhochschule (FH) Erfurt. Gemeinsam mit drei Vizepräsidentinnen und dem Kanzler leitet der 1974 in Rostock Geborene in den kommenden sechs Jahren die Fachhochschule Erfurt. Promoviert hat Setzer 2005 an der Fakultät Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften der Technischen Universität Dresden, im März 2013 wurde er als Professor an die FH Erfurt berufen. Nun stellte sich das neue Präsidium den Mitgliedern der Hochschule vor und präsentierte die zukünftigen Schwerpunkte ihrer Arbeit. „Zusammen werden wir alles daransetzen, die Fachhochschule Erfurt erfolgreich weiterzuentwickeln und für die zukünftigen Herausforderungen aufzustellen. An Zukunftsthemen in Lehre, Forschung und Weiterbildung werden alle Mitglieder der Hochschule gemeinsam wirken“, so Setzer.

Yvonne Brandenburger ist erste Stellvertreterin des Präsidenten

Erste Stellvertreterin des Präsidenten und Vizepräsidentin für Forschung und Transfer ist Yvonne Brandenburger. Sie wurde 2016 auf die Professur für Gebäudeentwurf und Bauplanung an die Fachrichtung Architektur der Fachhochschule Erfurt berufen. Bereits seit 2019 ist sie Mitglied der Hochschulleitung.

Professor Dr.-Ing. Holger Schmidt ist innerhalb des neuen Präsidiums Vizepräsident für Studium und Lehre. Schmidt ist seit 2010 an der Fachrichtung Bauingenieurwesen Professor für Stahlbau und Statik und seit 2020 Leiter des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Zentrums der Hochschule.

Als Vizepräsidentin für Kommunikation und Kultur wird Professorin Dr. Sabine Brunner die neue Hochschulleitung vervollständigen. Sie wurde 2019 an die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften als Professorin für ABWL, insbesondere Human Ressource Management, berufen. Professor Dr. Stefan Landwehr leitet als Kanzler der Fachhochschule Erfurt bereits seit zwei Jahren die Verwaltung der Hochschule.